Российский спецназ под плотным огнем уничтожил группу украинских солдат Российский спецназ под плотным огнем противника уничтожил до восьми украинских военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спецназовцы Южной группировки войск под интенсивным обстрелом украинской артиллерии уничтожили группу противника, состоящую из восьми человек, передает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Даг. Военнослужащие ВСУ находились в окопах в направлении Авдеевки.

Мы использовали АГС-17 (автоматический гранатомет станковый), с помощью БПЛА осуществлялась коррекция. В окопах находилось от семи до восьми человек противника. Цель была уничтожена на расстоянии 850–900 метров от точки с АГС, — сообщил боец.

Он подчеркнул, что противник стал более активным и использует несколько видов вооружения одновременно, включая танки и минометы.

Наша задача — наблюдать и обнаруживать цели противника. Учитывая здешний ландшафт, поля, в случае контрнаступления противника, наша задача — задержать их, — добавил боец.

Авдеевка — это укрепленный населенный пункт в Донецкой Народной Республике, находящийся под контролем Киева, с которого украинские военные обстреливают Донецк. Украинские власти и военные неоднократно утверждали, что город находится под угрозой окружения российскими войсками.

Ранее боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник рассказал, что украинских минометчиков под Авдеевкой накрыло огнем собственной и российской авиации. Он отметил, что летчики ВСУ отстреляли по своим военным полные боекомплекты. Военнослужащий признался, что его порадовала такая «меткость» воздушных сил Украины.