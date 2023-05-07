Украинские минометчики попали под двойной удар под Авдеевкой Боец Дачник: минометчики ВСУ попали под удар своей и российской авиации под Авдеевкой

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинских минометчиков под Авдеевкой накрыло огнем собственной и российской авиации, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник. Он отметил, что летчики ВСУ отстреляли по своим военным полные боекомплекты. Военнослужащий признался, что его порадовала такая «меткость» воздушных сил Украины.

Утром услышали звук вертолета. Определили направление: он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью, — сообщил боец.

Военнослужащий предположил, что пилоты ВСУ испугались подлететь ближе, потому что опасались, что их подобьют. Поэтому украинские летчики ударили, куда смогли, не предполагая, что накрывают своих. По словам Дачника, буквально спустя 1,5 часа позиции минометчиков ВСУ поразили уже российские летчики.

Украинские военнослужащие были атакованы двумя армиями. Получается, с двух сторон прилетело с воздуха — с их стороны и с нашей, — заключил боец.

Ранее политолог Владимир Брутер предположил, что украинское политическое и военное руководства не могут прийти к единому мнению о целесообразности контрнаступления. Эксперт считает, что именно поэтому оно постоянно откладывается. По словам Брутера, командование не верит в успех, указывая на большие риски, но чиновники настаивают, что наступление нужно хотя бы для картинки.