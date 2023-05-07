Стало известно, почему ВСУ тянут с контрнаступлением Политолог Брутер: Украина затягивает с контрнаступлением из-за разногласий властей и военных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что украинские власти и военные не могут прийти к общему мнению о целесообразности контрнаступления. Именно поэтому оно постоянно откладывается, подчеркнул политолог в интервью URA.RU.

Военные говорят о том, что они не верят в особо успешное контрнаступление и оно связано со слишком большим риском. А политическая часть считает, что контрнаступление обязательно хотя бы для картинки. Поэтому оно и не началось, потому что у них разные взгляды на эту проблему, — отметил Брутер.

По его мнению, украинские власти прислушиваются к мнению военных и тоже начинают сомневаться в успешности масштабной атаки. Пока на Украине решили ждать удачного момента, пояснил политолог.

Вот они его и ждут, — заключил он.

Ранее газета Washington Post по итогам общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым сообщила, что Киев надеется снизить ожидания Запада от планируемого контрнаступления. Так, Резников сказал, что подобные ожидания в результате могут привести к «эмоциональному разочарованию». В издании отмечают, что Украина не уверена в возможности наступления переломить ход конфликта.