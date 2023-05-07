Власти Украины назвали завышенными ожидания в мире от контрнаступления ВСУ Министр обороны Украины Резников: ожидания от контрнаступления Киева переоценены в мире

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военное руководство Украины надеется снизить ожидания Запада от планируемого контрнаступления в зоне специальной военной операции. Об этом пишет газета Washington Post по итогам общения с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. В издании отмечают, что Киев не уверен в возможности наступления переломить ход конфликта.

Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждет чего-то крупного, — сказал, в частности, Резников.

Он добавил, что подобные ожидания в результате могут привести к «эмоциональному разочарованию».

По информации издания, украинские чиновники опасаются лишиться военной помощи в случае, если их страна потерпит неудачу. Кроме того, Запад может принудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

По словам президента Зеленского, люди будут верить в страну тем больше, чем больше побед она одержит на поле боя и тем больше помощи тогда получит Киев. Глава государства подчеркнул, что наступление будет начато после того, как только ВСУ получат «вооружение, которое было согласовано с партнерами». Также сроки могут сдвигаться по причине погоды.

По информации Резникова. первая украинская штурмовая группа готова начать наступление более чем на 90%, однако некоторые военнослужащие еще не завершили обучение за границей. Кроме того, власти подчеркнули, что наступление проходило бы гораздо проще, если бы Запад направил Украине истребители F-16, поскольку сейчас Киев признает, что «проигрывает в небе».

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкий рассказал, что контрнаступление украинской армии в регионе может произойти в ближайшие дни. По словам Балицкого, об этом свидетельствует большое скопление войск ВСУ у линии боевого соприкосновения.