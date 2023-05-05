Балицкий предрек скорейшее начало контрнаступления ВСУ Балицкий: контрнаступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы

Фото: МО Украины

Контрнаступление украинских войск в Запорожской области произойдет в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «Соловьев Live». По его словам, об этом свидетельствует скопление больших сил у линии боевого соприкосновения.

Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, возможно, даже часами. По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, где борются с режимом, а также информациям с линии боевого соприкосновения — противник подтягивает силы, — заявил он.

Он пояснил, что на территорию противника отправляются беспилотники с целью сбора этих данных. Балицкий указал, что все зеленые насаждения и посадки забиты украинской техникой и личным составом, что сигнализирует о скорой готовности ВСУ к наступлению.

Врио губернатора назвал ситуацию напряженной, но подчеркнул, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается.

Ранее Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Решение было принято по итогам рабочего совещания Совета безопасности региона.