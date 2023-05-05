Жителей Запорожской области эвакуируют с прифронтовых территорий Балицкий: детей, пожилых людей и инвалидов переместят с прифронтовой части Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди и инвалиды. Решение было принято по итогам рабочего совещания Совета безопасности региона, написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он указал, что за последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне.

В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области, — заявил врио главы региона.

Власти организуют перемещение жителей из Энергодара, а также населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Пологи, Конские Раздоры и Розовка, уточнил Балицкий.

Людей обеспечат средствами для выезда, единовременными выплатами, размещением и питанием. Перемещение организуют в пределах региона, добавил врио губернатора. Дети старшего возраста продолжат обучение в школах, чтобы закончить учебный год, а малыши пройдут оздоровление и отдыха в детских лагерях, рассказал чиновник.

Балицкий подчеркнул, что это вынужденная мера, так как украинские войска прицельно бьют по гражданской инфраструктуре. Власти учитывают методы Киева и принимают соответствующие решения, пояснил он.

4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что военная разведка Украины перебрасывает спецподразделения ГУР из Артемовска в подконтрольный Киеву город Запорожье. Также Рогов заявлял, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.