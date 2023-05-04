Стало известно о переброске украинских спецвойск из Артемовска в Запорожье Рогов: Украина перебрасывает из Артемовска в Запорожье спецподразделения ГУР

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Главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артемовска в подконтрольное Киеву Запорожье, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В частности, переброшен батальон «Солнышко», указал он в Telegram.

Спецподразделения ГУР в срочном порядке перебрасывают из Артемовска в Запорожье. Сегодня пришло подтверждение, что из Артемовска в Запорожье перебросили и спецподразделение ГУР батальон «Солнышко» («Сонечко»), — рассказал Рогов.

Запорожский председатель общественного движения прежде говорил о переброске украинским командованием в Запорожскую область 46-й десантно-штурмовой бригады, 116-й и 118-й бригад ВСУ. Рогов отмечал, что в случае наступления на участке в районе Гуляйполя и Орехова украинские войска из-за недостатка сил будут избегать боев в городах. Они будут прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, уверял он.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что очередное наступление ВСУ на Ореховском направлении оказалось разведкой боем. Вечером 3 мая он отметил, что во время боестолкновения российские войска подбили как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер. Противник с потерями отступил на исходные позиции, уточнил Рогов.