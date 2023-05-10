На Западе назвали главную уязвимость переданных Киеву ЗРК Patriot The National Interest: американские ЗРК Patriot на Украине уязвимы для российских ударов

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ЗРК Patriot

Военный эксперт Джефф Ламер в материале для The National Interest высказал мнение о потенциальной уязвимости американских зенитно-ракетных систем Patriot, которые были переданы Украине. Аналитик указал, что радарные системы этих комплексов могут раскрыть их позиции, что делает их простой целью для российских ударных сил.

Ламер подчеркнул, что, несмотря на современные технологии, системы Patriot не могут эффективно функционировать в изоляции от других элементов противовоздушной обороны, так как их область покрытия в таком случае будет неполной.

Эксперт также указал на то, что украинская сторона столкнулась с широким спектром российских ракетных сил и беспилотников. По его мнению, американские ЗРК внесут ложную уверенность в надежность защиты воздушного пространства.

Поставки комплексов Patriot не прекратят военные действия на Украине и не обеспечат Киеву позиции для переговоров о возвращении Крыма или Донбасса. Они представляют собой лишь символическую поддержку со стороны США, которая может только усугубить кровопролитие на Украине, — заключил Ламер.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию о доставке системы противовоздушной обороны Patriot на территорию Украины. В свою очередь журнал Politico утверждал, что вместе с системой ПВО Patriot прибыли украинские военные, обученные для работы с ней.