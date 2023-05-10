Пентагон подтвердил доставку на Украину комплекса ПВО Patriot Представитель Пентагона Райдер: американский комплекс ПВО Patriot находится на Украине

Фото: Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию о доставке системы противовоздушной обороны Patriot на территорию Украины. Об этом он заявил 9 мая во время брифинга для прессы, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Система Patriot располагается на территории Украины, — подчеркнул Патрик Райдер.

Ранее в мае журнал Politico, ссылаясь на свои источники, утверждал, что американская система ПВО Patriot, а также украинские военные, обученные для работы с ней, прибыли в Украину.

Россия в свое время направила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружений на Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Украины становятся законной целью для России. В МИД РФ отметили, что страны НАТО «играют с огнем».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вооружение Украины со стороны Запада не способствует продуктивности российско-украинских переговоров и может вызвать негативные последствия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет не только об оружии, но и об обучении украинских солдат. Он также выразил уверенность в успехе ВСУ в будущих операциях.