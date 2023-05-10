«Все дело в пушках»: Кулеба о планируемом контрнаступлении ВСУ Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ зависит от поставок военной техники из Германии

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Успех контрнаступления ВСУ зависит от Германии и ее военной техники, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит газета Bild. Он попросил Берлин предоставить Киеву новый пакет военной помощи.

Тактически, конечно, все дело в пушках, потому что для победы в военном конфликте нужны пушки, пушки и еще пушки. У Германии их много, и многое зависит от Германии, — сказал украинский министр.

Кулеба добавил, что ВСУ нуждаются не только в артиллерии, но и бронетехнике, а также в зенитных комплексах.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин высказался против контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не готова к этому и может потерять до 100 тысяч лучших солдат, а также всю военную технику, полученную от Запада. Он подчеркнул, что если Киев не откажется от своих планов, то наступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев».

Генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу также счел ВСУ неготовыми к контрнаступлению. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.