SHOT: пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами под Курском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области произошло боестолкновение российских пограничников с группой украинских диверсантов. По данным канала, пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, диверсанты приблизились к границе РФ в районе населенного пункта Теткино, после короткой перестрелки с пограничниками диверсионная группа отступила.

Ранее SHOT сообщал о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Волчанска Харьковской области Украины. Атака диверсантов была отбита пограничниками. В Минобороны эту информацию не комментировали.

В начале мая Telegram-канал Mash сообщал о похожем инциденте в Брянской области. Диверсантов было не менее 20 человек, они передвигались на пикапах. Рядом с селом Демьянки их встретили бойцы ВС РФ, которые в ходе боя вынудили ДРГ отступить. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.