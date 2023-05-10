«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

В Брянской области злоумышленники пытались устроить террористический акт на нефтепроводе «Дружба», подтвердил в беседе с ТАСС представитель «Транснефти» Игорь Демин. Ранее об обстрелах нефтепровода сообщал Telegram-канал Baza. Представитель компании подчеркнул, что в результате нападения никто не пострадал.

Да, действительно, сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, — рассказал Демин.

Как сообщала Baza, инцидент произошел утром 10 мая в поселке Свень Брянской области. По данным канала, в трех пустых резервуарах для нефти обнаружили пробоины диаметром около 10 см.

15 марта компания «Транснефть» сообщила об обнаружении на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывных устройств со следами падения с большой высоты. При этом в тот же день было замечено, как с БПЛА сбросили еще одно взрывное устройство.