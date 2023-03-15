«Транснефть»: на нефтепровод «Дружба» были сброшены взрывные устройства «Транснефть» обнаружила у нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства со следами падения с высоты

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

«Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства со следами падения с большой высоты, сообщил ТАСС представитель компании Игорь Демин. При этом 15 марта было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство.

Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков, — говорится в сообщении.

Он отметил, что, предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов.

Характер боевой части - металлические шарики - говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода «Дружба», — резюмировал Демин.

Отмечается, что станция не пострадала, ведутся следственные действия.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.