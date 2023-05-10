Baza: ВСУ обстреляли нефтепровод «Дружба» под Брянском

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что украинские военные вновь нанесли удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки были повреждены три пустых резервуара для хранения нефти. Пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, инцидент произошел утром 10 мая в поселке Свень Брянской области. В публикации говорится, что на резервуарах обнаружили пробоины диаметром около 10 см. Из какого конкретно оружия производилась атака, не уточняется.

15 марта компания «Транснефть» сообщила об обнаружении на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывных устройств со следами падения с большой высоты. При этом в тот же день было замечено, как с БПЛА сбросили еще одно взрывное устройство.

4 марта Baza сообщала, что дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.