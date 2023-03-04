Baza: БПЛА атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Baza сообщил, что утром 3 марта беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. По данным канала, дрон прилетел со стороны Украины и врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате там образовалась дыра размером один квадратный метр. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По сведениям Baza, беспилотник был снаряжен самодельным взрывным устройством. В канале отметили, что с подстанции было эвакуировано четыре человека, пострадавших нет.

Вечером 3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва, Предварительно отмечалось, что система ПВО сбила украинский дрон. Позже местные власти опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. СК РФ завел уголовное дело по факту нападения по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества, сообщается на сайте ведомства.