Российские силы поразили подразделение 5-й штурмовой бригады ВСУ в западной части Артемовска, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, всего на Донецком направлении в зоне СВО были уничтожены три украинских подразделения, в результате атаки погибли около 240 бойцов ВСУ.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки Донецкой народной республики и западной окраины города Артемовск. За сутки уничтожено более 240-ка украинских военнослужащих, — сказал Конашенков.