Российские силы поразили подразделение 5-й штурмовой бригады ВСУ в западной части Артемовска, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, всего на Донецком направлении в зоне СВО были уничтожены три украинских подразделения, в результате атаки погибли около 240 бойцов ВСУ.