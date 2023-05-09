Пригожин рассказал, когда бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Артемовска Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» будут оставаться в Артемовске еще несколько дней

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат оставаться в Артемовске еще несколько дней. По его словам, для полного перехода города под контроль российских сил необходимо взять 2 кв. км территории.

По словам Пригожина, он получил боевое распоряжение, в котором было сказано, что если он с бойцами ЧВК «Вагнер» уйдет с нынешних позиций, это будет расцениваться как измена родине. В ответ на это он заявил, что если боеприпасы так и не будут поставлены в Артемовск, он сам задаст вопрос про измену родине.