Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» не получила снаряды

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что ЧВК «Вагнер» так и не получил обещанные от Минобороны России снаряды. Бизнесмен утверждает, что ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление.

Ранее Пригожин сообщил, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Он пообещал, что вагнеровцам обеспечат условия лучше, чем те, которые у них сейчас.