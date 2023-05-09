Пригожин: бойцы ВСУ рвут фланги под Артемовском

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот рассказал, что украинские военные стали «рвать фланги» на Артемовском направлении в зоне СВО. По словам бизнесмена, в ближайшее время ВСУ пойдут в контрнаступление.

Сегодня они рвут фланги на Артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление, — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не уйдут из города, несмотря на снарядный голод. По словам Пригожина, российским силам осталось взять 2 кв. км для полного контроля над Артемовском.

Отдельно он остановился на теме поставке снарядов. Предприниматель заявил, что получил от Минобороны лишь 10% от необходимого количества боеприпасов. Он подчеркнул, что если до 10:40 9 мая снаряды не поступят в распоряжение ЧВК «Вагнер», в Сети будет опубликовано видео с «полным объяснением ситуации с боеприпасами».

Ранее Пригожин сообщил, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Он пообещал, что вагнеровцам обеспечат условия лучше, чем те, которые у них сейчас.