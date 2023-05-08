Пригожин сообщил об успехах вагнеровцев в Артемовске Пригожин: ЧВК «Вагнер» в Артемовске за сутки продвинулась на 130 метров

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что бойцы компании в течение 8 мая продвинулись в Артемовске на 130 метров. По словам бизнесмена, под контролем ВСУ остаются 2,35 квадратных километра города.

Сегодня максимальное продвижение групп за сутки составило 130 метров. Занято в общей сложности 15 тысяч [квадратных] метров [территории города]. Под контролем противника остается 2,36 квадратных километров приблизительно. Бои ожесточенные, группы двигаются вперед, — заявил Пригожин.

Также бизнесмен заявил, что обещанных его компании боеприпасов вживую пока не видел.

Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать. Вживую пока не видели, — сказал Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин предупреждал, что ЧВК «Вагнер» сдаст Артемовск, если не получит снаряды в полном объеме. 5 мая он утверждал, что нехватка боеприпасов доходит до 90%. Также он отмечал, что наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» иссякли в апреле 2023-го, но командиры продолжают штурмовые действия, несмотря на то что «силы противника превосходят в пять раз».