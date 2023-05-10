ВС России уничтожили три склада вооружения ВСУ и сбили Су-27 под Харьковом

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с оружием и боеприпасами в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также вблизи города Изюма Харьковской области был сбит украинский самолет Су-27, добавил он.

Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ. <...> Уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. <...> Уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ. <...> Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, — сказал Конашенков.

Также вблизи населенного пункта Орехов Запорожской области российские войска уничтожили пункт ремонта военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении в зоне СВО была пресечена деятельность пяти разведывательных группировок ВСУ.

Суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 500 украинских военных, а также были уничтожены командно-штабная машина, 10 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также 10 беспилотников.