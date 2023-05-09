ВС России ударили по пунктам дислокации резервов ВСУ Минобороны: ВС России нанесли сосредоточенные удары по пунктам дислокации резервов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Нанесение удара с берегового ракетного комплекса «Бастион» по инфраструктуре украинской армии

В ночь на 9 мая российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также хранения их боеприпасов, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели ударов были достигнуты.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Он отметил, что благодаря ударам российские военные помешали бойцам ВСУ переправить резервы и боеприпасы в зоны боевых действий.

Суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были убиты около 695 украинских военных, а также уничтожены три склада с оружием и боеприпасами ВСУ, самолет Су-25, три танка, 10 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, три пикапа, две гаубицы Д-20, четыре гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б», две боевые машины РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 10 беспилотников.

В ночь на 9 мая сразу в нескольких областях Украины прогремели взрывы. Три взрыва были зафиксированы в Харькове. Украинский 5-й телеканал передавал о взрывах в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Поступали сообщения о взрывах в Киеве.

Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в небо с российских аэродромов были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Предполагается, что они взяли курс на северные границы Украины. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена около 21:50 мск в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в части Запорожской области, контролируемой Киевом. Ближе к утру 9 мая воздушная тревога была зафиксирована на всей территории страны.