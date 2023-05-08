В нескольких регионах Украины прогремели взрывы В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Фото: Cpl. Brendan Mullin/Global Look Press

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Три взрыва зафиксированы в Харькове, пишет «Страна.ua». О пострадавших пока не сообщается.

Украинский 5-й телеканал передает о взрывах в Днепропетровской и в других областях.

Telegram-канал RT сообщает со ссылкой на украинские СМИ, что в небо с российских аэродромов были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Предполагается, что они взяли курс на северные границы Украины. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена около 21:50 мск в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в части Запорожской области, контролируемой Киевом.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.

По мнению Сладкова, российская армия не будет дожидаться контрнаступления украинских войск и сама пойдет в атаку.