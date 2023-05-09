В Киеве прогремел взрыв «Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Киеве, где недавно была объявлена воздушная тревога, произошел взрыв, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Детали инцидента, включая точное место происшествия и возможные разрушения, пока неизвестны.

В столице произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Ранее, по данным интерактивной карты Министерства цифровой трансформации Украины, авиационная тревога была объявлена по всей стране.

Российские вооруженные силы с 10 октября регулярно атакуют объекты украинской оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики. Как заявил Владимир Путин, эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданскую инфраструктуру в России. С тех пор авиационная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Три взрыва зафиксированы в Харькове, пишет «Страна.ua». О пострадавших пока не сообщается.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.