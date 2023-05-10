Песков ответил на вопрос об атаках украинских дронов на Красную площадь Песков: сообщений об атаках украинских дронов на Красную площадь 9 Мая не было

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Правоохранители не сообщали об атаках украинских беспилотников на Красную площадь 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, последние сообщения были 3 мая, когда ВСУ пытались с помощью дронов нанести удар по Кремлю.

Не было никаких сообщений от наших правоохранителей насчет атаки беспилотников на Москву 9 Мая, — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. По информации канала, БПЛА были запущены из Черниговской области Украины, пострадавших и разрушений нет, дроны не взорвались. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины, и добавил, что подобные решения об атаках принимают США, Украина же является лишь исполнителем.