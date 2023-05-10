Mash: ВСУ пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. По информации канала, БПЛА были запущены из Черниговской области Украины, пострадавших и разрушений нет, дроны не взорвались. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Mash сообщает, что один из БПЛА сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 км от столицы, второй посадили на территории Битцевского леса недалеко от МКАД, третий — в Ломоносовском районе ЮЗАО.

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины, и добавил, что подобные решения об атаках принимают США, Украина же является лишь исполнителем.

В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва говорит неправду об инциденте. Он подчеркнул, что США не имеют отношения к атаке и не располагают данными о том, кто за этим стоит.