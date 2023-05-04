В США отмахнулись от обвинений в атаке на Кремль Кирби назвал обвинения в атаке на Кремль смехотворными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знак «Бесполетная зона» на Манежной площади

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC назвал обвинения смехотворными. Он уточнил, что Штаты запретили Украине наносить удары по территориям России. В Белом доме уточнили, что США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за этим.

Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали, — заявил Кирби.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который считает, что Украине не могла организовать атаку без указа США.

Представитель Кремля также считает, что Украине не всегда дают право выбрать средство для осуществления поставленной США задачи. Песков подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать, что Москва знает об этой стратегии.

Позже Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку, это могут быть исключительно продуманные шаги.