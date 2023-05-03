Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба президента РФ. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Президент Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме, передает РИА Новости.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — сообщили в Кремле.

Москва расценивает эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным.

По данным Telegram-канала «Закрой за мной Тверь», накануне в 19:10 над Тверской областью был замечен беспилотник.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Гусев предложил запретить полет беспилотников 9 мая в России. По его мнению, если этого не сделать, могут произойти «всякие неприятные ситуации».