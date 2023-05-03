В Кремле назвали атаку беспилотников покушением на президента России Песков: попытка атаки беспилотников на Кремль является покушением на президента России

Попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, график работы Путина продолжается в обычном режиме.

Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы, — заявил Песков.

Ранее в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Сообщалось, что российские военные и спецслужбы своевременно вывели из строя два БПЛА, применив средства радиолокационной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Президент России Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме.

С 3 мая власти Москвы ввели запрет на полеты беспилотников в черте города, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.