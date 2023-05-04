Песков назвал роль США в атаке Кремля беспилотником Песков: за атакой Украины на Кремль стоят США, выбирающие цели для Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные решения принимают США, Украина является лишь исполнителем.

Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать, — сказал Песков.

Представитель Кремля также считает, что Украине не всегда дают право выбрать средство для осуществления поставленной США задачи. Песков подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать, что Москва знает об этой стратегии.

Песков уточнил, что повреждений атакованного дронами кремлевского купола нет, два медных листа опалены.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.