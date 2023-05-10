В США объяснили, почему Украина не может атаковать Крым Military Watch: Украина не может нанести удар по Крыму из-за мощной системы ПВО полуострова

Фото: Министерство обороны РФ

Украина не сможет нанести удар по Крыму, потому что полуостров защищают российские зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает американский журнал Military Watch. По данным издания, украинские баллистические ракеты уязвимы перед современными российскими средствами ПВО, поскольку Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего вида этого оружия.

По словам авторов публикации, С-400 может обеспечить более полудюжины уровней обороны с помощью разных взаимодополняющих классов ракет. Кроме того, Крым также защищают ПВО С-300ПМ и «Панцирь», баллистические ракеты «Искандер», крылатые ракеты «Бастион» и три полка истребительной авиации.

Журналисты отмечают, что «Гром-2» является относительно стандартной баллистической ракетой, которая лишена возможности маневрировать в полете.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом баллистическую ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.