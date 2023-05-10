По позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь Рогов: позиции ВСУ в Запорожской подверглись массированной атаке ВС России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Позиции ВСУ в Запорожской подверглись массированной атаке ВС РФ, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. Он отметил, что прицельный огонь наносится по командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ.

Запорожский фронт — в данный момент ВС РФ наносят массированные прицельные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков ВСУ. Прилёты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ, — написал Рогов.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 9 мая российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также хранения их боеприпасов. По его словам, все цели ударов были достигнуты.

Он отметил, что благодаря ударам российские военные помешали бойцам ВСУ переправить резервы и боеприпасы в зоны боевых действий.

Суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были убиты около 695 украинских военных, а также уничтожены три склада с оружием и боеприпасами ВСУ, самолет Су-25, три танка, 10 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, три пикапа, две гаубицы Д-20, четыре гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б», две боевые машины РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 10 беспилотников.