«Придется корректировать планы»: военный эксперт о контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Клинцевич: ВСУ скорректируют план контрнаступления после взрывов в Павлограде

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

После взрывов в Павлограде, уничтоживших большие запасы зенитных ракет и вооружения ВСУ, Украине придется корректировать планы контрнаступления, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Эксперт в разговоре с ИА SM.News отметил, что ВС РФ наносят удары при помощи ракет и авиации, что мешает украинской армии.

Мы же им срываем фактически определенные планы. <...> Эти огромные взрывы в Павловграде, когда мы, скорее всего, уничтожили большие запасы в том числе и зенитных ракет, еще какие-то средства. <...> Им придется корректировать свои планы, — пояснил Клинцевич.

По словам эксперта, сейчас ВСУ ожидают, когда будет хорошая погода, чтобы начать наносить удары по российским войскам. Он уточнил, что украинская армия, вероятнее всего, сделает упор на мобильные группы и работу в темное время суток, о чем говорит насыщение приборами ночного видения. Также ВСУ попытаются прорвать оборону, считает Клинцевич.

Эксперт рассказал, что внимание российских войск постараются отвлечь при переправе через Днепр. Он добавил, что в новом пакете помощи Украине упор сделан на авиационные ракеты. Они будут устанавливаться на пикапы, прогнозирует Клинцевич. По его мнению, это будет попытками компенсировать отсутствие самолетов и создать высокую плотность огневого воздействия в зоне оборонительных рубежей.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что он санкционировал выделение нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит порядка $300 млн.

1 мая 2023 года председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его словам, украинские вооруженные силы планировали применить их во время контрнаступления.