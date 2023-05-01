Россия нанесла удар по складам с боекомплектами и горючим в Павлодаре Рогов: российские военные уничтожили инфраструктуру и склады ВСУ в Павлограде

Фото: Министерство обороны РФ

Председатель Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. По его словам, Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) планировали применить их во время контрнаступления. Минобороны данную информацию не комментировало.

Местные жители информируют меня о массовых ударам по железнодорожной инфраструктуре и складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. ВСУ накопили их для контрнаступления, — написал Рогов.

Как отмечает Readovka, звук детонации после уничтожения склада боеприпасов ВСУ был слышен на расстоянии 40 км от Павлограда. Взрывной волной у местных жителей выбило окна в квартирах.

Детонация после уничтожения двух дивизионов (до 16 установок) украинской ПВО С-300П была слышна в 40 км от самого Павлограда. Местные жители сообщают, что от взрывной волны после прилета во многих квартирах вылетели окна, что говорит о беспрецедентной мощности взрыва и подтверждает информацию об уничтожении большого боезапаса ракет ВСУ класса «земля-воздух», — говорится в сообщении.

Предполагается, что массированным ударом по военным складам, российская армия, вероятно, могла нарушить планы украинской армии, снабжение которой организовывалось, в том числе, через предположительно разрушенный железнодорожный узел в Павлограде.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.