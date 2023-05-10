Сотрудник офиса президента Украины погиб в Донбассе Сотрудник офиса Зеленского Титаренко погиб на передовой в Донбассе

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Алексей Титаренко

Сотрудник офиса президента Украины Алексей Титаренко погиб на передовой в Донбассе, сообщил в Telegram глава офиса Андрей Ермак. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ермак уточнил, что Титаренко занимал должность главного консультанта директората офиса по внутренней и гуманитарной политике.

8 мая в Артемовске уничтожен командир «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрий Юденко, который участвовал в боевых действиях на территории Донбасса с 2014 года. Также известно, что Юденко рекрутировал военных в другие батальоны на территории Донбасса и был основателем радикальной группировки «Единство и братство».

Ранее военкоры сообщили, что в Донбассе уничтожен замкомандира 91-го противотанкового дивизиона ВСУ, обладатель ордена «Железный крест» В. Бондаренко с позывным Феникс. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Некоторое время назад стало известно о гибели командующего батальоном 2-го Иностранного легиона ВСУ Владимира Фролова в ЛНР. По сведениям военкоров, он получил смертельное ранение в ходе вылазки украинской диверсионной группы.