В Артемовске ликвидировали одного из командиров «Азова» «Русская Весна»: в Артемовске ликвидировали командира «Азова» Юденко

Фото: МО Украины

В Артемовске силами российской армии убит командир «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрий Юденко, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Он участвовал в боевых действиях на территории Донбасса с 2014 года.

Также известно, что Юденко рекрутировал военных в иные батальоны на территории Донбасса. По информации канала, он являлся основателем радикальной группировки «Единство и братство».

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО был убит боец «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Виктор Панаско с позывным Иранец.

Также 8 мая ВС РФ уничтожили склад техники и боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Балаклея Харьковской области. По данным Минобороны РФ, в регионе была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.