Под Артемовском убит боец «Правого сектора» Панаско

Фото: МО Украины

В зоне СВО убит боец «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Виктор Панаско с позывным Иранец, сообщил в своем аккаунте в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) руководитель организации Андрей Тарасенко. Он отметил, что Панаско погиб в боях под Артемовском.

Принял свой последний бой под Бахмутом сотник Иранский. Участник первого боя «Правого сектора» под Славянском в апреле 2014 года, — написал Тараснеко.

В 2019 году Панаско был осужден за драку, в которой нанес смертельное ранение ножом своему оппоненту. За убийство его лишили свободы на 15 лет. Весной 2022 года Панаско выпустили из тюрьмы для участия в боях в составе украинской армии.

В марте 2023 года командующий украинским националистическим разведывательным отрядом «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев был ликвидирован российскими военнослужащими в боях около города Сватово в ЛНР. Щеголев с позывным Щегол в 2016 году вступил в ряды «Правого сектора» и участвовал в боевых действиях под командованием одного из его лидеров.