В Донбассе убит замкомандира противотанкового дивизиона ВСУ «Военкоры Русской Весны»: замкомандира 91-го противотанкового дивизиона ВСУ убит в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении замкомандира 91-го противотанкового дивизиона ВСУ в Донбассе В. Бондаренко с позывным Феникс. По информации канала, обладателя ордена «Железный крест» ликвидировали в районе села Новоселка Волновахского района ДНР. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным РВ, капитан украинской армии выполнял боевое задание и оказал вооруженное сопротивление российским военным.

7 мая Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки на шести направлениях в зоне спецоперации на Украине российские войска уничтожили порядка 595 военнослужащих ВСУ и наемников. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где были убиты более 340 украинских солдат.

Кроме того, штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала в северо-западной и западной частях Артемовска. Штурмовикам оказывали поддержку десантники, которые сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Ранее боец спецназа Южной группировки войск с позывным Дачник рассказал, как минометчики ВСУ попали под двойной удар под Авдеевкой. Сначала по ним отработала украинская авиация, по ошибке выпустившая полный боекомплект. Спустя примерно 1,5 часа по тем же позициям удар нанесла российская авиация.