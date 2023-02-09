На Украине убили комбата Иностранного легиона ВСУ На Украине убили комбата Иностранного легиона ВСУ Фролова

Фото: US Army

архивное фото

Командующий батальоном 2-го Иностранного легиона ВСУ Владимир Фролов ликвидирован российскими подразделениями под Сватово в ЛНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По сведениям канала, он был смертельно ранен огнем российской артиллерии в ходе вылазки украинской диверсионной группы.

На Сватовском направлении уничтожен знаковый боевик — комбат украинского 2-го иностранного легиона, — говорится в сообщении.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что украинские войска перебрасывают к Сватово и Кременной личный резерв бойцов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с запада страны. По его словам, несколько подразделений уже прибыли в Харьков и готовятся к наступлению. Он подчеркнул, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Донбасс, поскольку терпят поражение от российских войск, у которых все идет по плану.

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил в своем отчете, что российские военные начали крупное наступление на линии Сватово — Кременная в ЛНР. По данным аналитиков, командование ВС РФ направило на линию фронта как минимум три дивизии.