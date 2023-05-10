На Украине раскрыли план на случай провала контрнаступления ВСУ Кулеба: если нынешнее контрнаступление окажется неудачным для Украины, то будет ещё одно

Фото: Министерства обороны Украины

Если нынешнее контрнаступление ВСУ окажется неудачным для Украины, то Киев подготовит следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild. Он призвал не считать анонсированное наступление украинской армии последним.

Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению, — сказал министр.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин высказался против контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не готова к этому и может потерять до 100 тысяч лучших солдат, а также всю военную технику, полученную от Запада. Он подчеркнул, что если Киев не откажется от своих планов, то наступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев».

Генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу также счел ВСУ неготовыми к контрнаступлению. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.