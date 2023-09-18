Дроны ВСУ атаковали Севастополь: новости СВО на утро 18 сентября

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Жители Севастополя сообщили в соцсетях о серии громких взрывов. Сообщения о взрывах сопровождались фото годичной давности, на котором был запечатлен взрыв в Херсоне.

В Министерстве обороны РФ заявили, что вечером 17 сентября была вновь атакована территория полуострова Крым со стороны ВСУ. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника.

Появление дыма в районе Южной бухты в Севастополе — результат работы Черноморского флота, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, этому поспособствовало использование табельных средств аэрозольной маскировки.

В Крыму пресекли еще одну попытку ВСУ совершить теракт с помощью беспилотника, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. БПЛА сбили средствами ПВО над юго-западной частью полуострова.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала данные о падении обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, рассказал глава города Михаил Развожаев. Сбитый дрон рухнул на одну из ферм на северной стороне.

Замначальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) полковника Андрея Кондрашкина с позывным Дунай. Ходаковский отметил, что ему пришлось некоторое время воевать с ним «рука об руку» и что известие о кончине Кондрашкина глубоко ранило его. Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Киев не сможет закончить конфликт военным парадом в Москве, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, вооруженные конфликты сопровождали Москву в течение всей ее истории, поэтому она не сдастся.

Киев ожидает, что западные страны предоставят помощь на $43 млрд в 2024 году, заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она добавила, что предстоящий год станет третьим, когда расходы Киева в два раза превышают доходы.

Сильные взрывы были зафиксированы в городе Измаиле Одесской области, где расположен крупный морской порт. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Власти Украины не рассчитывают на массовую экстрадицию в страну мужчин, которые скрылись от мобилизации за рубежом с помощью фиктивных справок. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистов ждут проблемы на родине. Киев будет добиваться вынесения приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку.

Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При атаках ВСУ ранение получил мирный житель в Кировском районе Донецка.

Российские национальные футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях, организованных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), только после завершения специальной военной операции (СВО), заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Александер Чеферин

Серия взрывов прогремела в Одессе. По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти информацию не комментировали.

Военный гарнизонный суд в городе Владикавказе впервые признал женщину-военнослужащую, ефрейтора Мадину Кабалоеву, виновной в уклонении от мобилизации. Решение судебной коллегии было подтверждено Южным окружным военным судом.

Администрация президента США обнаружила увеличение числа конгрессменов, высказывающих критику в адрес расходов, связанных с Украиной и помощью ей, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что эта критика в большей степени исходит от «небольшой, но очень заметной группы республиканцев из консервативного крыла палаты представителей».

Новый российский дрон-камикадзе БАС-80 испытают в зоне спецоперации, рассказал управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Беспилотник собран из композитных материалов и имеет складные крылья.

Российская система противовоздушной обороны отразила ракетный удар украинских войск в городе Токмаке Запорожской области, сообщили в региональной администрации.

Фото: МО РФ

Украинский президент Владимир Зеленский выступит перед конгрессом в ходе визита в США на следующей неделе, заявил неназванный помощник руководства в сенате. Выступление состоится 21 сентября около 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

Украинский дрон попытался атаковать объекты в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Средствами ПВО его удалось успешно уничтожить.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не поможет Киеву вернуть потерянные территории, сообщил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его словам, это не позволит полностью выбить российскую армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии ВСУ населенного пункта Клещеевка. Село находится недалеко от Артемовска. Минобороны России не комментировало данную информацию.

ВСУ выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия за пределами жилой зоны города Шебекино в Белгородской области, рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Жданов. Он отметил, что других прилетов снарядов на территорию Шебекино не зафиксировано. Обследование на предмет разрушений будет проводиться утром.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала переговоров, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi. При этом он называл циничным требовать начала переговоров со стороны Украины.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Первый сигнал прозвучал в 04:31 по местному времени (совпадает с московским временем), после чего угроза распространилась на всю территорию страны.

Эскалация украинского конфликта может оказать негативное воздействие на национальную безопасность Соединенных Штатов, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби. Он также обратил внимание на обширный ядерный арсенал Российской Федерации.

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