Зеленский заявил о взятии ВСУ Клещеевки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram заявил о взятии ВСУ населенного пункта Клещеевка. Село находится недалеко от Артемовска. Минобороны России не комментировало данную информацию.

ВСУ взяли село Клещеевка под Артемовском, — сказал Зеленский.

15 сентября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в населенном пункте Клещеевка и около села Андреевка. Благодаря этому украинские войска удалось выбить с нескольких позиций на Артемовском направлении. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее бойцы белорусского «Полка Калиновского», воюющего на стороне Украины, сообщили о взятии Клещеевки, это заявление распространили киевские пропагандисты. Однако позднее за ложное сообщение были принесены извинения.

До этого военкор Александр Коц заявил, что на данный момент ни российская, ни украинская армия не контролируют Андреевку полностью. Журналист назвал распространение украинскими представителями противоречивых сведений относительно статуса данного населенного пункта «скандалом в благородном семействе». Кроме того, по данным корреспондента, 14 сентября подразделения ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки пытались контратаковать.