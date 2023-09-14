Военкор разъяснил противоречивые сведения о ситуации в Андреевке Военкор Коц: ни одна из сторон не установила контроль над Андреевкой

Фото: МО РФ

Андреевка в настоящий момент не находится под контролем украинской или российской стороны, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Противоречивую информацию, которую распространяют представители Украины, он назвал «скандалом в благородном семействе».

Скандал в «благородном» семействе. <...> По моим данным, наши подразделения в районе Клещеевки и Андреевки сегодня пытались контратаковать. Говорить о полном контроле этих населенных пунктов одной из сторон не приходится, — написал Коц.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Андреевка полностью перешла под контроль Вооруженных сил Украины. Подразделения ВСУ при этом добавили, что тяжелые бои в районе населенного пункта продолжаются. Подобные заявления представители армии назвали вредными, несущими угрозу для жизни личного состава.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебрасывает обученные инструкторами НАТО подразделения к Артемовску. По его словам, ротация сил наблюдается у Клещеевки и Авдеевки. Перебрасываемые войска имеют на вооружении артиллерию и бронетехнику западного образца.