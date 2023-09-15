«РВ»: ВС РФ выбили украинские войска с позиций на Артемовском направлении

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России перешли в контратаку в населенном пункте Клещеевка и около села Андреевка. Благодаря этому украинские войска удалось выбить с нескольких позиций на Артемовском направлении. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее бойцы белорусского «Полка Калиновского», воюющего на стороне Украины, сообщили о взятии Клещеевки, это заявление распространили киевские пропагандисты. Однако позднее за ложное сообщение были принесены извинения.

На самом деле бои за населенный пункт все еще продолжаются. ВС РФ с помощью контратак выбили украинских бойцов с ряда позиций. В районе Андреевки и в направлении Курдюмовки также идут сражения. Российские дроны-камикадзе разрушают укрытия и места скопления ВСУ. При этом противник продолжает атаковать армию РФ кассетными боеприпасами. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что на данный момент ни российская, ни украинская армия не контролируют Андреевку полностью. Журналист назвал распространение украинскими представителями противоречивых сведений относительно статуса данного населенного пункта «скандалом в благородном семействе». Кроме того, по данным корреспондента, 14 сентября подразделения ВС РФ в районе Клещеевки и Андреевки пытались контратаковать.