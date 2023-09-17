Генерал Милли: ВСУ не смогут быстро достичь своих целей

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не поможет Киеву вернуть потерянные территории, сообщил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, передает CNN. По его словам, это не поможет полностью выбить российскую армию.

Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены... Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Владимира Зеленского, — сказал Милли.

При этом он не сказал, сколько времени может потребоваться Украине, чтобы достичь своих целей, отметив, что это будет «довольно продолжительным». Он назвал контрнаступление ВСУ «длительным, тяжелым и кровавым».

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что шансы на успех контрнаступления ВСУ стремительно сокращаются по мере того, как в зоне боевых действий ухудшаются погодные условия. Ссылаясь на комментарии украинских солдат, журналисты из США пришли к выводу, что дожди и размокший грунт снижают возможности армии, в частности, в вопросах применения бронетехники. По мнению аналитиков, в сезон распутицы украинским военным будет гораздо сложнее продвигаться.