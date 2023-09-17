В США одним фактом обесценили попытки контрнаступления ВСУ WSJ: ухудшение погоды ставит крест на контрнаступлении ВСУ

Фото: МО Украины

Шансы на успех контрнаступления ВСУ стремительно сокращаются по мере того, как в зоне боевых действий ухудшаются погодные условия, пишет The Wall Street Journal. Ссылаясь на комментарии украинских солдат, журналисты из США пришли к выводу, что дожди и размокший грунт снижают возможности армии, в частности, в вопросах применения бронетехники.

По мнению аналитиков, в сезон распутицы украинским военным будет гораздо сложнее продвигаться. Более того, впереди армию неизбежно ждут морозы.

Дождь сильно усложнит нашу работу. Грязь ограничит маневренность, логистических маршрутов и так мало, а тут вариантов будет еще меньше. Возможности для использования бронетехники уменьшатся, — рассказал журналистам один из солдат ВСУ.

Ранее отставной американский генерал Дэвид Петреус утверждал, что Вооруженные силы Украины не смогли добиться ощутимых результатов на линии фронта. По его словам, контрнаступление ВСУ все еще находится на ранней стадии и затянется еще на несколько месяцев.

Как уточнил Петреус, проблема украинской армии заключается в отсутствии ресурсов, достаточных для прорыва мощной линии обороны ВС РФ. В частности, у Киева нет необходимых боевых самолетов, а объемы поставок бронетехники не вызывают воодушевления.