Шольц назвал условие для мирных переговоров по Украине Шольц: для начала мирных переговоров Россия должна вывести войска с Украины

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Олаф Шольц

Вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала переговоров, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi, передает издание Handelsblatt. При этом он называл циничным требовать начала переговоров со стороны Украины.

Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска, это условие для переговоров. <...> Это очень цинично — говорить стране, на территории которой танки другой страны, чтобы она вела переговоры, а не защищалась, — сказал Шольц.

Так канцлер отреагировал на появившиеся в зале транспаранты с надписями «Переговоры вместо стрельбы» и «За прекращение огня и мирные переговоры».

Издание Stuttgarter Nachrichten отмечает, что с пацифистскими лозунгами выступили порядка 30 участников встречи. Уточняется, что дискуссия о тратах на военную помощь Украине вызвала раскол в среде профсоюзов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов. Путин также заявлял, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский.