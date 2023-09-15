Путин назвал условие для переговоров с Украиной Путин: переговоры между Россией и Украиной зависят от позиции Киева

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого Украина сама должно подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов.

Я уже на этот счет говорил, мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим, — заявил президент.

Ранее Путин также заявлял, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркивал, что Россия не может прекратить боевые действия в одностороннем порядке и наблюдать за наступлением противника.

В то же время Зеленский утверждал, что сомневается в готовности западных правительств и дальше оказывает Украине необходимую военную помощь. Он признал, что уже сейчас у западных политиков ощущается смена настроений.