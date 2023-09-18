Белый дом: эскалация украинского конфликта навредит нацбезопасности США

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эскалация украинского конфликта может оказать негативное воздействие на национальную безопасность Соединенных Штатов, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби в интервью британской газете Telegraph. Он также обратил внимание на обширный ядерный арсенал Российской Федерации.

Эскалация конфликта не принесет пользы не только украинскому народу, но и нашей национальной безопасности, — подчеркнул он.

Кирби особо отметил, что Россия является «крупной ядерной державой» и обладает мощными военными ресурсами.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук отметил, что страны коллективного Запада понимают, что контрнаступление украинских войск завершилось провалом, но в то же время они не хотят это признавать. По словам специалиста, в Белом доме нашли выход из сложившейся ситуации и решили продолжить эскалацию конфликта. Именно по этой причине США позволяют Украине наносить удары по территории России с помощью беспилотников, считает он.

Также журналист Financial Times Джон Пол Рэтбон назвал отсутствие опыта у украинских сил одной из причин провала контрнаступления. Он отметил, что большая часть бойцов ВСУ не умела обращаться с поставленной западными союзниками Киева техникой.