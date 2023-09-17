ВСУ обстреляли завод под Шебекино

Фото: MARKIIAN LYSEIKO via imago-images.de/Global Look Press

ВСУ выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия за пределами жилой зоны города Шебекино в Белгородской области, рассказал в Telegram глава администрации муниципалитета Владимир Жданов. Он отметил, что других прилетов снарядов на территорию Шебекино не зафиксировано. Обследование на предмет разрушений будет проводиться утром.

Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки. Без пострадавших. Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток, — написал Жданов.

Он добавил, что запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города связан с технической ошибкой. Местные жители получали сообщения с предупреждением о необходимости уйти в укрытие.

Ранее 17 сентября под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома: там выбиты окна и посечены заборы. Перед этим утром ВСУ дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге Белгородской области.